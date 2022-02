Wake voor overleden Dean Verberckmoes (4) in Brussel

Aan de Kunstberg in Brussel wordt zondagmiddag een wake gehouden voor Dean Verberckmoes (4). Hij werd door Dave De Kock ontvoerd en enkele dagen later werd het lichaam van de jongen aangetroffen.

Initieel was het plan om een witte mars te organiseren voor de overleden vijfjarige. Maar na overleg met de politie werd er besloten om een statisch herdenkmoment te organiseren aan de Kunstberg in Brussel. Het herdenkingsmoment wordt georganiseerd door Miranda Verbeek. Zij is de tante van de tweejarige Miguel, het eerste slachtoffer van Dave De Kock. Ook Mike Van Kriekinge, de papa van Miguel, is aanwezig. De mama van Dean zakte niet naar Brussel af. Voor haar zou het te emotioneel zijn.

Op de herdenking zijn zo’n vijftig mensen aanwezig. Daaronder ook Eric Geijsbrechts, de vader van het vermiste meisje Nathalie Geijsbrechts, was zondag aanwezig in Brussel om zijn steun te komen betuigen. Zijn dochter verdween in 1991 en werd nog steeds niet teruggevonden.

Er werden enkele speeches gegeven, een moment van stilte georganiseerd en mensen krijgen de mogelijkheid om bloemen of knuffels neer te leggen. Die zullen later overgemaakt worden aan de familie van Dean.

Organisatoren Glenn en Miranda Verbeek. — © amg

Eric Geijsbrechts, de vader van het vermiste meisje Nathalie Geijsbrechts. — © amg

De vijfjarige Dean werd begin januari door Dave De Kock ontvoerd. Enkele dagen later werd het lichaam van het jongetje aangetroffen ter hoogte van Neeltje Jans, een werkeiland dat onderdeel uitmaakt van de Oosterscheldekering in Nederland. De Kock zit sinds 17 januari opgesloten in Nederland. Binnen een dikke week moet de Internationale Rechtshulpkamer in Amsterdam beslissen over zijn overlevering naar ons land.

