Thierry Langer hoopt dat Belgische biatleten zich herpakken in estafette: “Het is onze laatste kans”

Zaterdag was Langer de beste Belg op de 10 km sprint. Hij werd 67e en greep zo net als de andere Belgische biatleten naast een ticket voor de 12,5 km achtervolging, die enkel voorbehouden was voor de top 60.

“Dat is natuurlijk ontgoochelend. Het was een doel om bij de eerste 60 te eindigen, ondanks de voetblessure die ik heb gehad. Ik denk dat mijn race toch oké was”, zei Langer, die in het National Biathlon Centre in Zhangjiakou een keer in de fout ging bij het schieten. “Ik heb goed geschoten, maar verloor wel wat tijd door een probleem met mijn patroonhouder. Daardoor heb ik toch zeker 15 seconden verloren, terwijl ik acht seconden verwijderd was van de top 60.”

In de aflossingsrace van dinsdag kunnen de Belgische biatleten zich herpakken. “Er volgt nu nog één wedstrijd. Daarin gaan we proberen om beter te presteren. Er is nog een training voorzien om enkele zaken op punt te stellen. We moeten toch eens tonen waartoe we in staat zijn. Want dat hebben we tot nog toe niet gedaan. Het is onze laatste kans. We gaan proberen die te grijpen”, besloot Langer.