Steinmeier herkozen als Duits president

Zittend Duits president Frank-Walter Steinmeier is zondag voor een tweede ambstermijn verkozen. Dit heeft voorzitter Barbel Bas van de Bundestag bekendgemaakt.

De 66-jarige sociaaldemocraat kreeg in de Bundesversammlung in Berlijn in de eerste stemronde 1.045 van 1.425 geldige stemmen.

Die Bundesversammlung bestaat uit leden van het parlement, de Bondsdag, en vertegenwoordigers van de zestien deelstaten van Duitsland. In totaal gaat het om zowat 1.472 mensen.