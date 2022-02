Stijn Desmet na uitschakeling in kwartfinales op 500 meter: “Ik kan veel troost halen uit de prestaties van Hanne”

Stijn Desmet heeft met een kwartfinale in de 500 m shorttrack zijn laatste wedstrijd achter de rug op de Olympische Winterspelen in Peking. Hij werd vierde en greep zo naast een ticket voor de halve finales. “Ik had meer uit mijn start moeten halen”, verklaarde hij in het Capital Indoor Stadium.

Desmets inhaalmanoeuvres komen minder uit de verf op de 500 m, maar in zijn kwartfinale was hij goed vertrokken. “Het begin was ideaal. Ik boekte meteen een plaats winst, ondanks de onzekerheid van de voorbije maanden over mijn start. Daar had ik meer uit moeten halen.”

“De afstelling van mijn mes was niet meer goed na contact met de Hongaar (John-Henry Krüger, nvdr.). Ik voelde meteen iets gek, de kromming van het mes was er wat uit. Ik was een ronde afgeleid en voelde me wat onzeker. Maar eigenlijk vind ik dit een zwak excuus. Het lukte me niet meer om me te herpakken. Op de derde positie liet ik me dan te veel doen.”

Stijn Desmet vindt dat hij “net iets te weinig” heeft gehaald uit zijn eerste Spelen. “Toch ben ik trots op de rondes die ik heb overleefd. Het niveau was hier hoog. Maar op alle afstanden had ik toch beter willen doen. Ik kan wel veel troost halen uit de prestaties van Hanne en ik kijk uit naar haar volgende races.”

Stijns zus Hanne veroverde vrijdag de bronzen medaille op de 1000 m. Woensdag komt ze nog in actie op de 1500 m, in principe haar beste afstand.

Binnen vier jaar wil Stijn Desmet er helemaal staan op de Winterspelen in Milaan en Cortina d’Ampezzo. “Ik hoop dat ik dan wel 100 procent fit ben”, zei de shorttracker, die recent met een ernstige bacteriële infectie aan het linkerbeen kampte. “Ik ben optimistisch en klaar voor morgen. Het wordt ook opnieuw een hoofddoel om met een mannenteam en een gemengde ploeg aan de Spelen deel te nemen.”

Eerder werd Stijn Desmet in Peking 13e op de 1500 m. In zijn voorronde van de 1000 m werd hij gediskwalificeerd.