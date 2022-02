Sterke Denise Betsema roept Lucinda Brand een halt toe in Brussel

Een sterke Denise Betsema heeft zondagmiddag de cross in Brussel gewonnen. De Nederlandse stak haar landgenote Lucinda Brand de loef af. De 29-jarige Nederlandse haalde het na een solo die ze al van in de eerste ronde opzette.

Europees kampioene Lucinda Brand werd tweede voor Manon Bakker. Marion Norbert Riberolle eigende zich de vierde plaats toe voor Annemarie Worst. Het werd de vijfde zege van het seizoen voor Denise Betsema want eerder was zij ook de beste in de Rapencross van Lokeren en zette ze eveneens Bredene, Ruddervoorde en Zonhoven op haar erelijst. Lucinda Brand is eindlaureate van de X20 Badkamers Trofee. Denise Betsema is tweede op 2:22 en Annemarie Worst derde op 9:14

Annemarie Worst nam de kopstart. Achter de Nederlandse volgden onder meer Denise Betsema, Laura Verdonschot, Marion Norbert Riberolle en Perrine Clauzel. Lucinda Brand kende een mindere start en draaide pas als tiende het veld in. Brand herpakte zich echter meteen en ging op jacht naar de kop van de wedstrijd. Betsema trok wel met een voorgift van 7 seconden op Lucinda Brand en Annemarie Worst de tweede ronde, van in totaal zes, in. Het drietal Manon Bakker, Anna Kay en Marion Norbert Riberolle moest al opkijken naar een achterstand van 23 seconden. Marie Schreiber, Zoe Bäckstedt en Aniek van Alphen reden op 1 minuut.

Denise Betsema diepte haar voorsprong verder uit. Half cross reed Brand 20 seconden achter Betsema. Annemarie Worst kreeg dan al 44 seconden aan de broek gesmeerd. Marion Nobert Riberolle, Manon Bakker en Zoe Bäckstedt leverden strijd voor de vierde plaats. De Britse kreeg echter af te rekenen met bandbreuk net op het moment dat dit groepje Annemarie Worst ging vervoegen.

Denise Betsema vatte de slotronde aan met een geruststellende voorsprong van 25 seconden op Lucinda Brand. In de strijd voor plek drie had Manon Bakker de beste kaarten. Mario Norbert Riberolle probeerde die laatste podiumplek wel nog in te pikken terwijl Annemarie Worst en Aniek van Alphen strijd leverden voor plaats 5. Aan de suprematie van Denise Betsema was echter niets meer te doen.

Eerder op de dag zette Pim Ronhaar de wedstrijd bij de beloften naar zijn hand. De Nederlander liet Joran Wyseure en zijn landgenoot Mees Hendriks achter zich. Ronhaar is ook de eindlaureaat van het klassement. Thibau Nys is tweede op 7:33 en Joran Wyseure derde op 15:13.

Bij de junioren haalde de Nederlander David Haverdings, daags na zijn zege in Gavere, opnieuw hard uit. Hij haalde het voor Kenay De Moyer en zijn landgenoot Guus van den Eijnden.