Ongelofelijke beelden tonen hoe jachtluipaard baby probeert te grijpen

Deze moeder dacht enkele schattige beelden van haar zes maanden oude baby te maken in een safarilodge. Maar dan duikt er plots een jachtluipaard op dat in volle snelheid tegen het glazen raam aanbotst. Het roofdier had het duidelijk op het kind gemunt. Gelukkig beschermde het versterkte glas in het huis hem van een slechte afloop. Het kind was wel erg geschrokken en begon te huilen. Ook de moeder zal ongetwijfeld zwaar verschoten zijn.