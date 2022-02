Belgian Cats versus Rusland voor vier op een rij en tweede WK-kwalificatie

De Belgian Cats zijn op hun “rustdag” en na een vermoeiende trip vanuit Washington D.C. in de Dominicaanse Republiek gearriveerd. In Santo Domino kampen de Cats vandaag (21u30, Belgische tijd) tegen Rusland, die in de VS niet welkom zijn omdat ze met het Spoetnik vaccin zijn gevaccineerd, voor een stek op het WK van 2022 in Australië. Ondanks een vermoeiende reis gaan de Cats voor een vierde zege op een rij tegen Rusland.

De Belgian Cats zijn na de monsterzege tegen Puerto Rico quasi zeker van een stek op het WK. Enkel bij een grote nederlaag vandaag tegen Rusland in combinatie met een afgetekende nederlaag op maandag van de Russinnen versus Puerto Rico zou België eventueel nog uit Australië kunnen houden. Maar met dat scenario wordt echter geen rekening gehouden. “We zouden graag zondag al absolute zekerheid willen hebben. We gaan dan ook voor de winst tegen Rusland,” zei Kyara Linksens. Bij de Russische selectie ontmoet Linskens haar ploegmaat van bij Nadezhda Orenburg (Elizaveta Komarova). Ook Hind Ben Abdelkader ziet twee met Marina Goldyreva en topper Raisa Musina twee ploegmaats van Nika Syktyvkar terug. Kamilla Ogun is dan weer bij Belgisch kampioen Namur Capitale actief.Geen Maria Vadeeva Voor Emma Meesseman is het een raar terugzien met Rusland. Geen enkele speelster van de Russische topclub Ekaterinburg zit immers in de selectie. Zij kampten met een corona-uitbraak waardoor de Russische topcenter Maria Vadeeva (1m93) en Anastasia Shilova ontbreken. Vooral de afwezigheid van Vadevaa biedt voor de Cats dan weer extra mogelijkheden in het paint. Rusland (Sovjet-Unie), nummer 12 op de wereldranking, was een wereldmacht in het internationale vrouwenbasketbal en probeert met een nieuwe lichting de aansluiting met de wereldtop opnieuw te maken. Zij werden in hun opmars de voorbije vijf jaar vooral door de Belgian Cats in hun opmars gefnuikt. Zowel op het EK van 2017 als dat van 2019 en 2021 wonnen de Belgian Cats na intense wedstrijden van Rusland. Daardoor geraakten ze nooit in de halve finales van het EK. Ondanks de vermoeidheid, een zwaar reisschema en een uitgeruste tegenstander gaan Emma Meesseman en haar ploegmaats vandaag tegen Rusland dan ook voor vier op een rij.