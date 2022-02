Uniek digitaal vragenkwartiertje voor inwoners gaat gemeenteraad van 14 februari vooraf

“Een digitaal vragenkwartiertje voor de inwoners voorafgaand aan de vergadering van de gemeenteraad? Wellicht is het uniek voor de Euregio” lacht gemeentelijk algemeen directeur Guido Vrijens. “De mogelijkheid om rechtstreeks vragen te stellen aan het college van burgemeester en schepenen over dingen die het gemeentelijk algemeen belang aangaan, ligt vast in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Bij een gewone fysieke bijeenkomst is dat eenvoudig te organiseren: wie iets wil vragen aan de burgemeester of een schepen kan dat in de raadszaal rechtstreeks tijdens het ‘vragenkwartiertje’ dat aan de maandelijkse gemeenteraad voorafgaat. In het verleden gebeurde dat geregeld en meestal kreeg de betrokken inwoner ook meteen een antwoord. Wanneer dat om bepaalde redenen niet kon, ontving de vraagsteller later een schriftelijk antwoord” verduidelijkt Vrijens.)

Tijdens de eerstvolgende vergadering van de raad op maandag 14 februari wordt het vragenkwartiertje voor het eerst digitaal georganiseerd. “Ja wie weet: het is misschien ook de enige keer, gezien de evolutie van de coronamaatregelen” hoopt de A.D. “Op die manier voldoen we aan artikel 40 van het huishoudelijk reglement en krijgt elke Riemstenaar de kans om zijn of haar vraag te stellen aan het schepencollege. Noem het een soorr van spreekrecht, dat weliswaar om praktische redenen beperkt blijft tot 5 minuten per inwoner.”

Wie maandag 14 februari online een vraag wil stellen aan de burgemeester of een schepen kan zich die dag tot 12 uur ’s middags melden bij algemeen directeur Guido Vrijens via gemeentebestuur@riemst.be. Hij bezorgt de inwoner nadien een link, waarmee deze digitaal toegang krijgt tot het vragenkwartiertje om die avond vanaf 19.45 uur live zijn of haar te stellen.