Dessel wist met één doelpunt zijn leidersplaats te verstevigen. Het was Dilsenaar Dimitri Vanhaen die zijn streekgenoten puntenloos terug naar het Maasland stuurde. “We mochten hier nooit verliezen”, vond kapitein Wouter Corstjens. Hij had zijn 35ste verjaardag een dag later wat feestelijker willen inzetten.