Geen tweede olympische stunt voor familie-Desmet: Stijn strandt in kwartfinales op 500 meter

Stijn Desmet heeft zich zondag op de Olympische Winterspelen in Peking niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de 500 meter shorttrack.

Desmet eindigde in het Capital Indoor Stadium in de derde van vier kwartfinales als vierde in een tijd van 40.718. Alleen de twee snelste shorttrackers van elk van de vier kwartfinales bereikten de halve finales, samen met de twee beste derdes.

De halve finales, A- en B-finale volgen later zondag.

De 23-jarige Desmet, die recent met een ernstige bacteriële infectie aan het linkerbeen kampte, eindigde eerder deze Spelen op de 1.500 meter als dertiende, na een derde plaats in de B-finale. In zijn voorronde van de 1.000 meter werd hij gediskwalificeerd.

Zijn zus Hanne Desmet schreef vrijdag Belgische sportgeschiedenis, met op de 1.000 meter de bronzen medaille. Ze bezorgde België zo de zevende medaille ooit op de Winterspelen, de eerste in het shorttrack.