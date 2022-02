Quick-Step Alpha Vinyl aan het feest in Ronde van Oman: dubbelslag voor Masnada in zijn eerste zege voor The Wolfpack

Na 119,5 kilometer tussen Al Sifah en Muscat Royal Opera haalde de Italiaan het solo, meteen zijn eerste zege ooit voor The Wolfpack. Een minuut en zeven seconden later won zijn Zwitserse ploegmakker Mauro Schmid in de achtervolgende groep de sprint om de tweede plaats. Henri Vandenabeele (Team DSM) zat ook in die groep en werd met een achtste plaats de beste Belg.

Dankzij de ritzege neemt Masnada de leidersplaats over van de Deen Anthon Charmig (Uno-X Pro Cycling Team), die in de rit op zesde plaats finishte.

Maandag wordt de vijfde etappe gereden in deze wielerronde, over 150 kilometer met start in Samail en aankomst in Jabal al Akhdhar. De Ronde van Oman eindigt dinsdag.