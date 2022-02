Na kleine glimp in spot schept Gilles De Coster duidelijkheid: dit is de locatie van ‘De Mol’ 2022

Oplettende kijkers hadden het al gemerkt. Vlak voor ‘Dancing with the stars’ verscheen er een eerste filmpje dat het nieuwe voorjaar van Play4 in een notendop heeft geteast. Daarbij was ook Gilles De Coster te zien, die met een parachute op een locatie landde. Onderaan verschenen er ook coördinaten: de locatie voor het komende seizoen van ‘De Mol’. En dat zijn de Canarische Eilanden.

Het is presentator Gilles De Coster die het nieuws zelf bekendgemaakt heeft met een foto op Instagram. Daarbij schreef hij ‘La decima’ ofwel ‘De tiende’, verwijzend naar dit seizoen van De Mol dat alweer het tiende is. Het populaire spelprogramma trekt naar Lanzarote.

In het filmpje was onder meer een bovenaanzicht van de eilandengroep te zien. Ook stonden de coördinaten van de locatie in de linkeronderhoek, waarna een kleine zoekactie op het internet de kijker leerde dat het om de Spaanse eilanden ging. Zo blijft De Mol voor het derde jaar op rij in Europa. Vorig jaar trok de groep avonturiers naar Duitsland. In 2020 hadden ze Griekenland als uitvalsbasis.

“Dit wordt onze tiende reis”, zegt Gilles De Coster. “Een jubileum dat gevierd zal worden. Daarom hebben we dit jaar verschillende speelterreinen want we gaan eilandhoppen langs de Canarische Eilanden. Een paradijselijk stukje Spanje langs de Afrikaanse westkust. De eilanden zijn zonzeker en zitten in het hart van veel Vlamingen die er graag op vakantie gaan. Toch zullen ook zij een heel nieuwe wereld ontdekken.”

Lanzarote vormt de start van hun tocht. Maar de eindbestemming is het niet. “Het wordt een ontdekkingstocht met telkens een andere wereld die voor ons opengaat. Mijn mond is hier geregeld opengevallen van de natuurpracht, de vulkanische landschappen en de mysterieuze binnenlanden vol adembenemende panorama’s. Dit was een ongelofelijke ontdekking.”

Sinds De Mol bij ons weer op het scherm terugkeerde bij Play4 in 2016 trokken de makers ook al naar Argentinië, Zuid-Afrika, Mexico en Vietnam.

Het nieuwe seizoen ‘De Mol’ komt naar goede gewoonte dit voorjaar nog op de buis. Wanneer dat precies zal zijn, wordt later bekendgemaakt.