VS draaien na nipte zege tegen Belgian Cats Puerto Rico door de gehaktmolen

Een archiefbeeld uit de wedstrijd tussen de Cats en de VS. — © BELGA

De Verenigde Staten hebben zaterdag in de hoofdstad Washington hun tweede duel in de kwalificaties voor het WK vrouwenbasket met 93-55 (rust: 49-27) gewonnen van Puerto Rico.

De Amerikanen zijn al zeker van een stek op het WK en nemen met vijf punten de leiding in groep A. België, na een 98-65 zege tegen Puerto Rico en een 75-84 nederlaag tegen de VS, volgt met drie punten op de tweede plaats. Puerto Rico heeft twee punten achter zijn naam, Rusland eentje. Zondagavond spelen de Cats in Santo Domingo tegen Rusland hun derde en laatste groepswedstrijd.

De Russen hebben een inreisverbod voor de Verenigde Staten wegens visumproblemen en de niet-erkenning van het Spoetnik-vaccin. Hun beide wedstrijden tegen België op zondag en Puerto Rico op dinsdag werden door de FIBA, de internationale basketbalfederatie, verplaatst naar de Dominicaanse Republiek.

De Verenigde Staten zijn sowieso gekwalificeerd voor het WK, dankzij de Olympische titel in Tokio afgelopen zomer. De twee andere beste ploegen in de poule mogen ook naar het WK.