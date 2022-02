Bart Somers: “Er is tijdens de coronacrisis te weinig aandacht geweest voor singles”

Er is te weinig aandacht voor singles door het beleid, en al zeker tijdens de voorbije coronacrisis. Dat heeft Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) gezegd in een dubbelinterview met Unia-topvrouw Els Keytsman in De zondag. “Singles zijn geen sukkels”, zegt Somers.

In het interview in De zondag klaagt Keytsman aan dat singles te vaak vergeten worden door het beleid. Vooral op de woonmarkt is dat voelbaar, zegt ze. “Er zijn tout court te weinig betaalbare woningen, maar daarbovenop is het voor singles veel moeilijker om een lening te krijgen van de bank. Zo belanden mensen in een vicieuze cirkel.”

Somers noemt het een maatschappelijke uitdaging. “Regelgeving is niet genoeg, er is ook een cultuuromslag nodig. Er wordt vaak meewarig naar singles gekeken. Alsof zij in een tussenfase van hun leven zitten en snel een partner moeten vinden. Ik wijs ook naar de media: alle tv-programma’s over singles zijn datingprogramma’s. Wat een simplistische kijk. Het is betuttelend en paternalistisch dat een single moet geholpen worden om in de ‘normaliteit’ te komen. Het imago moet veranderen. Singles zijn geen sukkels. Ik wil daar de komende jaren écht werk van maken.”

Discriminatiegrond

De minister wil onder meer aanpakken dat singles eenvoudiger naar de rechtbank kunnen stappen wanneer ze discriminatie ervaren. “Dat is belangrijk”, zegt Somers. “Wij hebben al de discriminatiegrond ‘burgerlijke staat’. Vandaag kunnen dat vier dingen zijn: ongehuwd, gehuwd, gescheiden of verweduwd. Ik wil onderzoeken of we dit begrip kunnen uitbreiden zodat singles en andere nieuwe gezinsvormen hierop beroep kunnen doen als ze discriminatie voelen.”

Een nieuw criterium wil hij naar eigen zeggen niet invoeren. “Ik wil het begrip ‘burgerlijke staat’ moderniseren door rekening te houden met de maatschappelijke realiteit en dat ook wettelijk verankeren. Dat betekent een aanpassing van het gelijkekansendecreet. Volgend jaar, als het nieuwe Vlaamse mensenrechtencentrum van start gaat, wil ik dit klaar hebben. Dat moet garanderen dat álle mensen gelijke kansen krijgen, ongeacht de woonsituatie.”

Tijdens de coronacrisis hebben singles te weinig aandacht gekregen van het beleid, zegt Somers nog. “We zijn vooral bezig geweest met de problemen van een klassiek gezin.”