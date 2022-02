Leeuwen zien lekker hapje in schildpad, maar die is de grote roofdieren te slim af

Wie niet sterk is, moet slim zijn. Dat geldt ook zeker in het dierenrijk. Dat ondervonden verschillende Indische leeuwen vorig jaar. Op mooie videobeelden is te zien hoe ze op verschillende manieren proberen om een schildpad te pakken te krijgen. Die kruipt natuurlijk in zijn veilige schild. En dat is zijn redding. Want na heel wat pogingen, geven de leeuwen uiteindelijk op en wandelt de schildpad rustig terug het water in.