Man doodgeschoten in Sao Paulo na finale van WK voor clubs

In de schermutselingen die ontstonden tussen verschillende supportersgroepen in het Braziliaanse Sao Paulo na de verloren finale van Palmeiras tegen Chelsea op het WK voor clubs, is een man doodgeschoten op straat, zo maakten de Braziliaanse autoriteiten zaterdag bekend. De 35-jarige man kreeg een kogel in de borstkas en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vermoedelijke dader werd opgepakt.