In Koersel bij Beringen wordt tussen 13 en 15 mei het eerste filmmuziekfestival van België georganiseerd. Op verschillende locaties zullen er muziekdocumentaires getoond worden in combinatie met live concerten, DJ sets en gesprekken met artiesten en regisseurs. Het festival krijgt de naam Roxy Music Fest en is een samenwerking tussen bioscoop The Roxy Theatre en muziekorganisatie Macca.