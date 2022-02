Chaos op olympische reuzenslalom, ook Belgen halen finish niet: “Ik wil me excuseren voor wie hiervoor opstond”

Eerst was er te weinig sneeuw in Peking, vandaag is er te veel. Stevige sneeuwbuien hebben zondag voor chaos gezorgd op de olympische reuzenslalom. Amper 54 van de 89 skiërs haalden de finish. Helaas gingen ook onze landgenoten Sam Maes en Dries Van den Broecke in de fout. Zij zijn uitgeschakeld.

Negen dagen na het begin van de Spelen sneeuwde het voor het eerst in het gebergte van Yanqing. Dat bemoeilijkte de zichtbaarheid op de verraderlijke piste op “The Rock”. Onder meer de Amerikaan Ryan Cochran-Seigle, de olympische zilveren medaille op de Super-G ging onderuit. Ook de Fransman Cyprien Sarrazin en de Russen Aleksander Andrienko en Ivan Kuznetsov haalden de finish door het beperkt zicht niet.

Sam Maes deed het aanvankelijk wel uitstekend en leek op weg naar een zekere plaats in de top-dertig, tot hij één van de laatste van de 49 poortjes miste. Even later liep het ook mis bij Dries Van Den Broecke, die andere landgenote aan de start. Van Den Broecke ging al na een twintigtal seconden in de fout. Voor de 23-jarige Maes waren het de tweede Spelen. Vier jaar geleden werd hij in Pyeongchang 32e in de reuzenslalom. Van den Broecke, 26 jaar, maakte zijn olympisch debuut.

Armand Marchand nam wegens een lichte blessure niet deel. Hij zet alles op de slalom van woensdag. De Zwitser Marco Odermatt zette de beste tijd neer in de eerste run, voor de Oostenrijker Stefan Brennsteiner (+0.04) en de Fransman Mathieu Faivre (+0.08).

Sam Maes: “Ik wil me verontschuldigen bij iedereen die thuis hiervoor is opgestaan”

“Dit is klote. Je vecht je een weg zo ver naar beneden in zulke moeilijke omstandigheden, terugkomend van een blessure”, reageerde Sam Maes, die in januari 2021 de kruisbanden in zijn rechterknie scheurde. “Ik heb toch goed geskied, denk ik. Ik had misschien nog meer risico’s kunnen nemen. Met deze slechte zichtbaarheid is het moeilijk voor mij om die laatste tien procent uit mezelf te halen. Doordat je niet ver kan zien, dreig je passief te worden en dat mag je absoluut niet doen.”

“Hier en daar ligt wat zachte sneeuw, maar de piste is echt in toptoestand”, vervolgde Maes “Het is een stuk ijziger dan iedereen verwacht had. De trainingspistes zijn agressiever, maar wij hebben mijn materiaal nog op tijd kunnen aanpassen. Daardoor had ik veel grip. Ik voelde me goed op de latten. Maar ik, en niemand anders, heb een domme fout gemaakt. Ik wil me verontschuldigen bij iedereen die thuis hiervoor is opgestaan.”

Een goed resultaat was volgens Maes zeker mogelijk. “Ik zie hier skiërs in de top 15 eindigen die ik op de wereldbekers achter me houd. Dan doet dit nog meer pijn. Aangezien er zoveel deelnemers uitvallen, zat er voor mij echt een toptiennotering in. Ik wil het nu woensdag rechtzetten in de slalom, ook al is dat niet mijn sterkste nummer”, besloot Maes, die op zijn tweede met zijn familie naar Oostenrijk verhuisde.

Dries Van den Broecke valt snel uit in reuzenslalom: “Wou gas geven”

“Ik heb geprobeerd om goed gas te geven, maar het is mislukt”, verklaarde Dries Van den Broecke zondag nadat hij vroeg in de eerste run van de olympische reuzenslalom zijn evenwicht verloor.

De Oost-Vlaming, die in Oostenrijk woont, verklaarde op voorhand dat hij na de eerste run in de top 30 wou staan. Maar dat voornemen mocht hij snel opbergen. “Ik was overtuigd, wou snel gaan en heb me niet ingehouden. Maar het is niet gelukt”, stelde hij in het Yanqing National Alpine Skiing Centre.

Voor het eerst tijdens deze Spelen viel er sneeuw in het gebergte van Yanqing, wat voor verraderlijke omstandigheden zorgde. “Eigenlijk zijn we wel erger gewoon. Iedereen zegt dat het niet sneeuwt in China, en nu zitten we hier bijna in een sneeuwstorm. Maar het stoorde niet. De omstandigheden zijn voor iedereen dezelfde.”

“Jammer genoeg was mijn olympisch debuut van korte duur”, vervolgde Van den Broecke. “De voorbereiding en de start waren goed gelukt, maar in die bocht ging het mis. Ik ging een beetje te vroeg in de bocht, en dan glijdt die ski weg want je kan niet in de apex glijden. Ik begon naar binnen te leunen en dan verlies je je evenwicht en lig je in de sneeuw.”

Veel deelnemers haalden de finish niet. “Op de laatste nummers probeert iedereen naar voren te skiën en is het eigenlijk wat kamikaze. De piste wordt moeilijker en ruiger. Als je op zo’n piste op veilig skiet, dan heb je zeker vier à vijf seconden achterstand. En dan ben je pas ontgoocheld.”

Woensdag skiet Van den Broecke nog de slalom.