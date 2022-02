Red Lions verliezen nu ook van Argentinië: “We zijn nog in ontwikkeling, maar moeten zeker beter kunnen”

De Belgische hockeymannen leden zaterdagavond in hun vijfde wedstrijd van de Hockey Pro League in Buenos Aires een 2-1 nederlaag tegen Argentinië. De titelverdedigers, die eind vorig jaar al door Nederland werden verslagen, hebben er een 15-daags trainingskamp in Chili en Argentinië opzitten, dat de Red Lions in staat moet stellen de basis te leggen met het oog op de komende grote toernooien. “Ons product is nog niet af, we zijn nog in ontwikkeling”, verklaarde Red Lion Loïck Luypaert. “Maar we kunnen zeker beter dan wat we zaterdag hebben laten zien.”