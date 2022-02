Nederlandse nachtclubs openen deuren als protest tegen coronamaatregelen

In meerdere Nederlandse steden is zaterdagnacht de protestactie De nacht staat op gehouden. Het gaat om een actie van nachtclubs die tegen de coronamaatregelen in de deuren zaterdagnacht open gedaan hebben.

In Amsterdam stonden onder meer bij de nachtclub AIR in de Amstelstraat even voor middernacht nog honderden mensen in de rij om naar binnen te kunnen. De sfeer in de stad is “uitgelaten en euforisch”, zegt de Amsterdamse nachtburgemeester Ramon de Lima. “Je merkt echt de drang om weer verbinding te maken.” Volgens De Lima staan overal in Amsterdam lange rijen.

Ook bij de Rotterdamse clubs Annabel, Perron en Reverse stonden zaterdagavond laat honderden mensen in de rij. Club De Huiskantine is volgens RTV Rijnmond op last van de gemeente gesloten. Bezoekers hadden de locatie rond middernacht verlaten.

In Utrecht hebben handhavers aan het begin van de nacht tien mondelinge waarschuwingen uitgedeeld. Een feest bij Poppodium 013 in Tilburg gaat verder, ondanks een boete van 10.000 euro die is opgelegd. De club had 1.400 kaartjes verkocht.

Met de actie “De Nacht staat op” protesteren nachtclubs en discotheken tegen de coronamaatregelen. De actie werd vorige week aangekondigd door brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC). De initiatiefnemers zeggen het zat te zijn dat bij de plannen van het kabinet om de samenleving te heropenen niet aan het nachtleven wordt gedacht. In het hele land sloten zich clubs aan bij de actie.