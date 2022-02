Nina Derwael wint ‘Dancing With The Stars’

Wat al weken werd voorspeld is nu een feit: Nina Derwael heeft haar winnaarsmentaliteit aangewend om ‘Dancing With The Stars’ glansrijk te winnen. “Ik ben blij dat ik me op deze manier van een andere kant kon tonen”, zegt de Truiense.

Nina Derwael volgt James Cooke en Julie Vermeire op als winnaar van Dancing With The Stars. Ze heeft haar status als topfavoriete dus met verve kunnen bevestigen. Nora Gharib en Jonatan Medart, die elk op bijzonder hoog niveau dansten, bleken volgens het stemmend publiek dan toch een maatje te klein voor de Truiense.

Vier tienen

De openingsdans was voor Nina. Meteen liet ze zien hoeveel klasse ze in huis heeft. Die mening was ook de jury toegedaan: “Messcherp, met een ongelooflijke precisie. Ze heeft zelfs gedanst op laarzen. Voor Nina is niets onmogelijk.” Dat leverde vier keer een negen op.

Hoe noem je een dans waarin alles aanwezig is?”, vroeg Wim Vanlessen na haar tweede dans aan Nina Derwael. Hij wachtte niet op een antwoord, en zei: “Ik zal je helpen: een winnaarsdans.” Vervolgens kreeg Derwael misschien wel het mooiste compliment dat ze van een gerenommeerde danser als Vanlessen kon krijgen: “Voor mij ben je een danseres, punt.” Daarna volgden er vier tienen.

De laatste dans

Ook na de derde dans, de final freestyle, was de jury laaiend over de kwaliteiten van Derwael. De Truiense verklaarde haar succes als volgt: “Het maakt niet uit wat je doet. Zo lang je er maar vol voor gaat, kunnen er mooie dingen ontstaan.” Ze liet ook nog optekenen dat ze enorm had genoten van deze dans. “Eindelijk kon ik alles loslaten en genieten. En wat hierna? Ik wil wel blijven dansen, maar weet nog niet in welke mate ik dat zal doen.”