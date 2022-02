Maaseik verscheurt Aalst met huid en haar en blijft ongeslagen onder nieuwe coach Fulvio Bertini

Aalst klopte Maaseik dit seizoen al twee keer op een duidelijke manier. Het was dan ook een mooie test voor de manschappen van Bertini, die achtereenvolgens Leuven en Ankara versloegen. Wat zich aankondigde als een spannende partij draaide echter uit op een pandoering van jewelste. In de openingsset ging het gelijk op tot 11-9 maar vanaf dan duwde Maaseik het gaspedaal in. Cirovic maakte er met een killblock 13-10 van en deed er twee aces op rij bovenop: 15-10. Maaseik was nu ontketend en Aalst kreeg een mentale dreun. Meer nog, het ging volledig kopje onder. Cirovic en ook een sterke Cox veegden de Ajuinen van het terrein. En dan moest Bonatto de specialiteit van het huis nog boven halen. Met een killblock stond het maar liefst 23-14. Treial maakte het niet veel later af: 1-0.

© Jill Delsaux

Verder op het elan

Wie een gepikeerd Aalst verwachtte in set twee en drie kwam bedrogen uit. Een gretig Maaseik ging gewoon verder op haar elan: 5-1. Martinez begon nu ook helemaal warm te draaien en Aalst werd volledig opgepeuzeld. De Ajuinen kregen de bal maar heel moeilijk tegen het canvas en stapelden de servicefouten op. De grinta en het geloof leken ook nooit aanwezig. Zelden gezien. Greenyard daarentegen bleef hongerig en kende geen medelijden. Het was onder meer blokkerend weer ijzersterk. Spannend werd het zo nooit. Een ontketende thuisploeg stoomde keihard door en in een mum van tijd stond de oververdiende 3-0 op het bord. Maaseik deelde Aalst zo een serieuze uppercut uit en maakte aan iedereen duidelijk dat het er staat. Het barst van het vertrouwen. Nu dinsdag en woensdag volgt het tweeluik in de Champions League tegen Warszawa (twee maal in een kolkende Steengoed Arena). De Polen zullen hun borst mogen natmaken.

Sets: 25-16, 25-14, 25-17.

© Jill Delsaux

Maaseik: Martinez, Treial, Vanker, Cirovic, Cox, libero: Perin, Bonatto. Vielen in: McCluskey, Nikkinen, Lomba.

Aalst: Baetens, Van De Voorde, Droszynski, Bogachev, Overbeeke, libero: Verstraete, Vigil. Vielen in: Jansons, Van Hoyweghen, Rybicki, Ondrovic, Van De Velde.