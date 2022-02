We zien een opvallende trend in de coronacijfers. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt opnieuw naar 246. Dat is het op één na hoogste cijfer in 2022. Terwijl in heel België het aantal ziekenhuisopnames daalt, stijgt het aantal coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen al voor de derde opeenvolgende dag. Een week geleden ging het nog om 218 opnames.