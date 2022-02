Peter moet ‘Big Brother’ verlaten

Vorige week was het de Belgische kandidaat Dimitri (26) die als vijfde afviel. Dit keer waren het Nawal (26), Peter (56) en Salar (27) die moesten strijden om hun plekje in het Big Brother-huis te houden. Voor Nawel was het de derde keer dat ze genomineerd werd en Peter voor een tweede keer. De kijkers kozen ervoor om Salar veilig te stellen. Daarna ging het dus tussen Peter en Nawal. Uiteindelijk is het Peter die het programma moet verlaten.

Wie zal volgens hem winnen? “Dat vind ik heel moeilijk. Ik heb altijd gedacht dat Tobias zou winnen. Die is heel pienter. Als hij zich niet laat meeslepen. En Nawal trouwens ook”, zei Peter nog.

