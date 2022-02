Overzicht BENE-League: Bocholt en Pelt geven geen krimp

Achilles Bocholt en Sporting Pelt blijven de toon zetten in de BENE-League. Leider Bocholt kende een moeizame start tegen Hurry Up maar in het tweede deel van de eerste helft trokken de man van Bart Lenders het laken naar zich toe en leidden aan de rust met 20-15. In de tweede helft stond er geen maar op de Limburgers die het vlot haalden met 36-25.

Lions klampen aan

Winnen tegen Initia Hasselt was dus de boodschap voor Pelt om in het spoor van Bocholt te blijven. En dat gebeurde. Pelt legde al in de eerste helft, die met 16-7-cijfers werd afgesloten, de basis voor een riante 35-18-zege. Pelt blijft dus op de tweede plaats met vier punten achterstand op Bocholt maar Sporting speelde één wedstrijd minder. Aanklampen doet ook Lions. De mannen uit Sittard hadden een taaie klant aan Tongeren dat een kwartier voor tijd nog leidde. In het slotkwartier gooide Lions het roer om en sloot af met een 31-27-overwinning.

Geen Bottinga in de kern bij Aalsmeer. De speler werd naar aanleiding van de vechtpartij tegen Visé een week geleden door de clubleiding geschorst. Het stoorde Aalsmeer, dat in Bevo won met 29-32, niet. Aalsmeer blijft daarmee op de vierde plaats. Volendam trok tegen Quintus aan het langste eind en dat deed ook Visé, dat Atomix opzij zette.

Yérime Sylla naar Nancy

Yérime Sylla blijft ook volgend seizoen coach van de Red Wolves maar hij gaat die job combineren met die van trainer bij het Franse Grand Nancy Metropole. Sylla heeft zijn ruime selectie bekend gemaakt voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Slovakije. Jona Boiten, Rob Heeren, Ilyas D’hanis (allen Hasselt), Jeroen De Beule, Yannick Glorieux, Serge Spooren (allen Bocholt), Julien Devisch, Louis Marchal, Arber Qerimi, Kevin Siraut, Arthur Vanhove (allen Tongeren), Robbe Spooren, Louis Vandebeeck, Seppe Vandenboer (allen Pelt), Joris Gillé (Bevo), Jef Lettens (Toulouse), Simon Ooms (Ivry), Tom Robyns (Saran) maken deel uit van de selectie. De Belgen spelen op woensdag 16 maart in Slovakije, de terugwedstrijd volgt zaterdag 19 maart in Hasselt. De winnaar neemt het in de volgende fase op tegen Rusland.

(ik)