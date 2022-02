Nederlandse zangeres Do tikte ‘The voice of Holland’-bandleider twintig jaar geleden al op de vingers: “Gast, je bent gewoon koekoek, dat doe je toch niet?”

De Nederlandse zangeres Do (40), in Vlaanderen vooral bekend van de hit ‘Heaven’ uit 2002, zegt dit weekend in de Nederlandse pers ook slachtoffer te zijn geweest van Jeroen Rietbergen (50). De voormalige bandleider van The Voice of Holland en ex-vriend van presentatrice Linda de Mol, zou zich 20 jaar geleden bij de zangeres hebben schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag.

“Hij heeft toen dingen bij mij gedaan waarvan ik toen zei: gast, je bent gewoon koekoek, dat doe je toch niet? Maar er was een andere machtsverhouding, want ik huurde hem in en was niet afhankelijk van hem”, vertelt de zangeres. “Wat hij deed was niet oké, maar nadat ik hem erop heb aangesproken heeft hij het nooit meer bij mij gedaan.”

Rietbergen was niet de enige die over de schreef ging. “Ik werkte ooit met een producer, toen ik minderjarig was, die tegen mij zei: ‘Misschien moet je in je nakie gaan zingen. Dan voel je het veel meer.’ Ik heb dat niet gedaan, gelukkig.”

Do heeft op haar 22ste ook het duet Voorbij met Marco Borsato opgenomen. Borsato wordt beschuldigd van onzedelijke betastingen. Do vindt het moeilijk om daar uitspraken over te doen. Bovendien kent ze hem niet zo goed, ze werkten nooit close samen.