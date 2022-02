Jos Verstappen ergert zich aan de Belgische media: “Plots vinden ze Max een Belg”

Max Verstappen heeft naast zijn Nederlandse vader ook een Belgische moeder, Sophie Kumpen. Daardoor heeft Verstappen de dubbele nationaliteit maar Verstappen wordt vooral in Nederland op handen gedragen. Na zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 is die aandacht alleen maar groter geworden.

“Iedereen wil op dit moment een stukje Max. Aan de ene kant is dat een mooi compliment voor hem. Hij doet het ongelooflijk goed. In de auto, maar ook buiten. Hij komt goed over, heeft een fris hoofd en blijft zichzelf,” vertelt Jos Verstappen tegenover ‘De Telegraaf’.

“Dus ik begrijp dat veel mensen trots zijn. Natuurlijk ben ik dat ook, maar op sommige punten heb ik er wel moeite mee.”

Met dat laatste doelt Jos vooral op de Belgische media die volgens hem nu plots wel interesse in zijn zoon tonen en van Max een ‘Belg’ lijken te willen maken.

“In de ogen van sommige Belgische media is Max bijvoorbeeld ineens een Belg. Ik vind dat nogal zwak. We racen al jaren, maar tot een paar maanden geleden werd er in België weinig of niet over hem geschreven en nu beweren ze ineens dat hij van hen is. Ik zie het zelf absoluut niet zo.,” uit Jos Verstappen een stevige portie kritiek op de Belgische media.

Volgens Jos heeft zijn zoon inderdaad de dubbele nationaliteit maar voelt Max zich in de eerste plaats vooral een Nederlander.

“De situatie is dat Max beide nationaliteiten heeft, omdat Sophie en ik getrouwd waren toen hij werd geboren,” aldus Verstappen.

“Aangezien hij onder een Nederlandse licentie racet, is hij iets meer Nederlands dan Belg. Zo voelt hij het zelf. Als Nederland tegen België moet spelen, is hij voor Oranje.”

(F1journaal.be)