Man steekt dakloze in brand aan Brusselse zuidstation op de dag dat hij de gevangenis mocht verlaten

Het zou gaan om de 34-jarige Poolse Wieslaw R.D. die vrijdag de gevangenis van Sint-Gillis mocht verlaten. Hij had 8 maanden in preventieve hechtenis gezeten voor een reeks diefstallen. Dat schrijft SudInfo. De man zou om 3.30 uur ’s nachts aan het zuidstation in Brussel met een aansteken een dakloze man in brand hebben gestoken. Die man lag daar te slapen. Hij raakte ernstig gewond en moest naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek gebracht worden.

Het volledig incident werd vastgelegd door bewakingscamera’s. De man kon ook snel gearresteerd worden. (sgg)