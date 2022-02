Biden waarschuwt Poetin tijdens telefoongesprek voor “zware en snelle repercussies”

De VS en hun bondgenoten “zullen resoluut antwoorden en Rusland zware en snelle repercussies opleggen” als dat land Oekraïne binnenvalt, klonk het.

Biden heeft ook gezegd dat een invasie “groot menselijk leed” zou veroorzaken en het aanzien van Rusland zou besmeuren.

De Amerikaanse president heeft tevens duidelijk gemaakt dat zijn land blijft openstaan voor een diplomatieke oplossing maar zich “evenzo ook op andere scenario’s voorbereidt”.

Contact houden

Het gesprek was “professioneel en rijk”. “In de dynamiek die wij al meerdere weken waarnemen, kwam er geen fundamentele verandering”, zei een Amerikaanse leidinggevende tegenover journalisten.

De VS hebben ideeën op tafel gelegd met de blik op de veiligheid in Europa die ook enkele zorgen van Rusland kunnen wegnemen, zei hij verder zonder in detail te treden. Het is onduidelijk of Moskou erin geïnteresseerd is zijn doel via diplomatieke wegen te bereiken in plaats van met geweld, zei hij niettemin.

Beide presidenten kwamen overeen dat hun teams de komende dagen contact zullen houden, klonk het voorts. “Niettemin kan Rusland tot een militaire actie beslissen.”