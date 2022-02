Feestje van Justin Bieber eindigt in... schietpartij met drie gewonden

Een afterparty in Los Angeles, georganiseerd door zanger Justin Bieber, is volledig uit de hand gelopen. Drie mensen werden neergeschoten en één andere persoon geraakte gewond. Dat meldt TMZ.

De 27-jarige Canadese zanger organiseerde zaterdagavond een afterparty in het The Nice Guys-restaurant in Los Angeles. Hij had opgetreden tijdens een pre-Super Bowl-concert en zette samen met verschillende beroemdheden het feestje verder in het restaurant.

Omstreeks 2.45 uur ’s nachts wilden rappers Kodak Black, Lil Baby en Gunna het feestje verlaten toen er een gevecht uitbrak. Een ongeïdentificeerde man viel twee andere mannen voor de ingang van het restaurant aan, waarna iemand een vuurwapen bovenhaalde. Er zouden verschillende schoten gelost zijn. Drie mannen, 19, 24 en 60 jaar, zouden geraakt zijn. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand zou stabiel zijn. Een vierde persoon zou ook gewond geraakt zijn, maar precieze details over zijn of haar toestand zijn niet bekend.

Bieber, samen met echtgenote Hailey Baldwin, verliet in alle haast de locatie. De schutters zouden nog op de vlucht zijn.

(sgg)