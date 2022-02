Zo’n tien danseressen van dansschool Huys Arts in Wilrijk hebben hun haar laten afknippen voor hun balletjuf. Juf Clara lijdt aan Alopecia en verloor op korte tijd al haar haar. Haar jonge leerlingen besloten haar te helpen en lieten hun balletknotten afknippen voor het goede doel. Vanmiddag werd er dan ook duchtig geknipt in het Stedelijk Lyceum Lakbors in Deurne.