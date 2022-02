Ritwinst levert Deen Jacob Hindsgaul Madsen leidersplaats op in Ronde van Antalya

Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X Pro Cycling Team) heeft zaterdag de derde rit in de Ronde van Antalya (2.1) op zijn naam geschreven. De Deen komt ook aan kop in de algemene stand.

Madsen had na 109,5 kilometer tussen Aspendos en Termessos op de steile slotklim (8,8 kilometer aan 5,8 procent) nog genoeg energie in de tank om naar de zege te rijden. De Italiaan Alessandro Fedeli eindigde als tweede, voor de Luxemburger Luc Wirtgen van Bingoal Pauwels Sauces WB.

Servisch kampioen Dusan Rajovic (Team Corratec) speelt in de algemene stand zijn leidersplaats kwijt aan Hindsgaul Madsen. De Deen schenkt zijn team de tweede ritzege van de dag, na de overwinning van zijn landgenoot Anthon Charmig in de derde etappe van de Ronde van Oman.

De vierde editie van de rittenkoers eindigt zondag met een etappe van 156,5 kilometer in Antalya. De Brit Max Stedman zegevierde in 2020 in de laatste editie, voor Kenneth Van Rooy. Vorig jaar vond de Ronde van Antalya niet plaats.