Camille Laus en Eliott Crestan plaatsen zich in Metz voor WK indoor in Belgrado

Camille Laus en Eliott Crestan hebben zich zaterdag in het Franse Metz op respectievelijk de 400 en de 800 meter geplaatst voor het WK indooratletiek in Belgrado. Julien Watrin dook voor de tweede keer onder de limiet op de 400 meter.

De WK-limiet op de 400 meter bij de vrouwen bedraagt 52.90, en dat is precies de chrono die Laus zaterdag liep. Haar persoonlijk record bedraagt 52.79. De winst ging naar de Nederlandse Femke Bol in een beste wereldjaarprestatie van 50.72. Julien Watrin liep 46.47, drie honderdsten trager dan de tijd waarmee hij zich eerder dit seizoen in Louvain-la-Neuve al plaatste voor Belgrado.

Eliott Crestan finishte op de 800 meter als tweede in 1:46.63, zeven honderdsten onder de WK-limiet. Hij kwam zo behoorlijk in de buurt van zijn eigen Belgische record, dat op 1:46.40 staat. De winst was zaterdag voor de Keniaan Noah Kibet in 1:46.06. Aurèle Vandeputte klokte 1:48.42.