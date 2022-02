Covi rondt uitstekend ploegwerk van UAE Team Emirates af in Ronde van Murcia

McNulty leidde de winst van Covi in. (archief) — © EPA-EFE

Alessandro Covi (Team UAE Emirates) heeft de Ronde van Murcia gewonnen. De Italiaan soleerde in de laatste vijf kilometer naar de zege, zijn ploegmakker Matteo Trentin sprintte achter hem naar de tweede plaats.

De basis van het succes van Team UAE Emirates werd al eerder gelegd. Brandon McNulty trok halverwege de wedstrijd in de aanval. De attaque van lange adem reikte tot vijf kilometer voor de meet, waarna zijn ploegmakker Covi profiteerde van het achtervolgingswerk van Team Arkéa-Samsic om zijn Amerikaanse ploegmaat over te nemen. Covi had maar enkele seconden voorsprong, maar haalde het toch. Trentin vierde zijn tweede plaats als een overwinning, Louvel (Arkéa-Samsic) werd derde. Onze landgenoot Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert-Matériaux) werd vijfde.