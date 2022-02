Hasselts ereschepen Wim Van Lishout (90) overleden

In Hasselt is Wim Van Lishout overleden. Vanlishout werd 90.

Naast zijn job als leraar Frans in het college van Herk-de-Stad en later het Sint-Jozefscollege van Hasselt, legde Wim Van Lishout nog een enorm traject af in verschillende organisaties.

VIZO

Zo richtte Van Lishout het Vormingscentrum voor zelfstandigen op in Hasselt, vandaag Syntra-PXL. Aanvankelijk startten de activiteiten in collegegebouwen aan de Guffenslaan maar Vanlishout bezorgde het VIZO een eigen thuis aan de Gouverneur Verwilghensingel waar tientallen opleidingen mensen naar de ondernemerswereld leidden.

Zelf werd Van Lishout door toenmalig CVP-burgemeester Paul Meters de politiek in geloodst. Na een start als raadslid werd Wim ondermeer de eerste schepen van cultuur in Hasselt. En ook daar zijn zijn verdiensten groots. Zo zette Van Lishout mee de invulling van het nieuwe CCHa op poten maar bezorgde hij Hasselt ook vier musea, het stadsarchief, de Japanse Tuin, bibliotheken en ontmoetingscentra en een dienst voor toerisme. Criticasters die in de raad wel eens hardop durfden vragen of de schepen wel goed besefte wat dit allemaal kostte, kregen steevast hetzelfde te horen: “Jullie weten blijkbaar wel wat het kost. Maar beseffen jullie wel wat het allemaal gaat opbrengen?”

Het laatste huzarenstuk van Wim Van Lishout is de renovatie van de Herkenrodesite, waarvoor hij kosten noch moeite spaarde.

Wim Van Lishout was gehuwd met Mariette Vanwing, kortweg ‘Marietje’. Samen hadden ze 4 zonen.