Ook onderwijs schakelt volgende week naar code oranje

Weyts wil ook al een begin van perspectief bieden voor het secundair onderwijs. In afwachting van het verdwijnen van de algemene mondmaskerplicht kan het mondmasker vanaf 19 februari al af op de speelplaats en alle andere buitenactiviteiten. Ook mondmaskerpauzes zijn mogelijk, klinkt het.

De onderwijsminister hoopt dat er na de krokusvakantie een volledig einde komt aan het mondmasker in het secundair onderwijs. “Ik begrijp maar al te goed dat ook onze scholieren hun mondmaskers beu zijn. Zeker als ze alle versoepelingen in de rest van de samenleving zien. En al helemaal als ze zelf op minder en minder plaatsen een mondmasker moeten dragen. Het is goed dat de mondmaskers niet meer verplicht blijven in het lager onderwijs, maar ik hoop dat we dezelfde stap zo snel mogelijk ook voor het secundair onderwijs kunnen zetten”, aldus Weyts.

Vrijdag besliste het Overlegcomité al dat de coronabarometer op vrijdag 18 februari naar code oranje schakelt, het onderwijs volgt dus een dag later, zodat de nieuwe regels bij het begin van de nieuwe schoolweek ingaan.

LEES OOK. Fuiven mag weer, mondmaskers voor kinderen worden opgeborgen: dit zijn de versoepelingen