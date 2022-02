“Oprechte dialoog” is niet verenigbaar met escalatie, zegt Macron aan Poetin

LEES OOK. Limburger in Oekraïne: “De VS hebben Poetin een reden gegeven voor een conflict”

Macron en Poetin “hebben allebei de wens uitgesproken dat ze de dialoog willen voortzetten (...) om vooruit te gaan in de uitvoering van de akkoorden van Minsk” over de regio Donbass en in “de voorwaarden voor veiligheid en stabiliteit in Europa”, voegde het Franse presidentschap eraan toe. De Franse president “maakte ook de ongerustheid van zijn Europese partners en bondgenoten over”.

Het Russische persbureau Tass meldde dat Poetin en Macron een diepgaande gedachtewisseling hadden over kwesties die de Russische veiligheid op lange termijn moeten garanderen.

LEES OOK. Is Russische inval in Oekraïne nakend? “Nu is het voor iedereen gokken”

“Doel bereikt”

De Verenigde Staten zeiden vrijdag dat een Russische invasie in Oekraïne nu “elk moment” mogelijk was. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, deed die uitspraak als een provocatie af. De Amerikaanse president Joe Biden zou zaterdag een onderhoud hebben met zijn Russische ambtgenoot.

Het gesprek tussen Macron en Poetin volgde op hun tête-à-tête van vijf uur maandag op het Kremlin. Daarna reisde Macron naar Kiev voor overleg met de Oekraïense president Volodimir Zelenski voordat hij zich naar Berlijn begaf. Het Elysée had gezegd dat deze diplomatieke rondreis haar “doel” had bereikt door “vooruitgang” te boeken om de spanning tussen Rusland en Oekraïne te doen dalen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, zei zaterdag dat de diplomatieke weg “open” blijft om een conflict in Oekraïne te vermijden, maar dat een “de-escalatie” van de kant van Moskou nodig was.

LEES OOK. LIVE. Spanningen tussen Rusland en Oekraïne: komt er een Russische inval en een oorlog?