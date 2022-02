Bewoner uit As voorkomt erger door deur van brandende slaapkamer te sluiten

As

In de Bevrijdingslaan in As is zaterdagmorgen rond 3.45 uur brand uitgebroken in een slaapkamer. De bewoner merkte dit tijdig op en hij reageerde adequaat: hij ging naar buiten en trok de deur dicht. Hierdoor doofde het vuur door zuurstofgebrek. De brandweer hoefde bij aankomst niet meer te blussen. Doordat er veel rook in het huis hing, werd alles geventileerd. De brandweer Oost-Limburg benadrukte de goede reactie van de bewoner. Zo werd erger voorkomen. maw