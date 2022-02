Bryan Coquard sprint in Tour de la Provence sneller dan wereldkampioenen Alaphilippe en Ganna

Coquard, die zijn eerste weken in loondienst van Cofidis dus goed begint, sprintte sneller dan wereldkampioen Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) en wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) in een uitgedund groepje in Manosque. Zijn team had voordien stevig doorgereden om een aantal topsprinters zoals Elia Viviani te lossen op de laatste klim van de dag.

Alexis Gougeard bleef als laatste aanvaller overeind tot op twee kilometer van de meet, nadien werd de sprint ingeleid door Quick-Step Alpha Vinyl voor Alaphilippe. Pierre Latour verraste de sprinters, maar Coquard glipte mee en zette van ver aan. De Fransman hield de inspanning vast en pakte na een rit in de Ster van Bessèges toch al zijn tweede zege sinds zijn transfer weg van B&B Hotels p/b KTM.

Ganna blijft door zijn derde plaats in de rit ook leider in de Franse rittenkoers, die zondag eindigt met een aankomst bergop bij de 17 kilometer lange Montagne de Lure.