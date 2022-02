Mertens-killer Maria Sakkari bereikt als eerste finale na slijtageslag

Het Griekse topreekshoofd Maria Sakkari (WTA 7) heeft zich zaterdagmiddag als eerste gekwalificeerd voor de finale van het tennistoernooi in het Russische Sint-Petersburg (hardcourt/703.580 dollar). In haar halve finale nam ze na ruim drie uur spelen de maat van de Roemeense Irina Begu (WTA 56) met 6-4, 6-7 (4/7) en 6-4.

Sakkari, die op weg naar de laatste vier Elise Mertens klopte in de kwartfinales met 7-6 (9/7) en 6-2, krijgt in Rusland de kans om haar tweede eindzege op het WTA-circuit in de wacht te slepen. Vooralsnog viel haar die eer enkel te beurt in het Marokkaanse Rabat in 2019.

In de finale moet Sakkari aan de bak tegen de Letse Jelena Ostapenko WTA 25), die in 2017 verrassend het grandslamtoernooi van Roland Garros op haar naam schreef, of de Estse Anett Kontaveit (WTA 9). Laatstgenoemde is het tweede reekshoofd in Sint-Petersburg.