De honderd geconfisqueerde honden die aan asielcentrum Dieren in Nood werden toevertrouwd, zijn er vaak ernstig aan toe. “Ze zijn ondervoed, ziek en getraumatiseerd”, zegt Sofie Cnudde. “Elke hulp is welkom, om ze de beste verzorging te geven.” — © Raymond Lemmens

Kinrooi/Lanaken

Honderd verwaarloosde honden werden vrijdag in beslag genomen in Lanaken en in abominabele toestand overgebracht naar Dieren in Nood (Dino). Het asiel in Kinrooi doet nu een oproep om hondenvoer.