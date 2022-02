Kim Meylemans in tranen na mislukt olympisch avontuur: “Het waren twee verschrikkelijke weken”

De olympische droom van Kim Meylemans is geëindigd in een nachtmerrie. De positieve coronatest bij aankomst in Peking, de daaropvolgende tien dagen quarantaine en het scheurtje in de hamstring zijn te veel gebleken voor de 25-jarige skeletoni. Ze beëindigde haar olympische race met een achttiende plaats nadat ze in de afsluitende run de mist in ging.

De 25-jarige Meylemans werd in de vierde run in het Yanqing National Sliding Centre in 1:03.73, haar traagste afdaling, pas twintigste en tevens laatste en zakte daardoor nog heel wat plaatsen in het klassement. Na afloop van de derde run stond ze immers nog op de elfde plaats. Onze landgenote was in oktober de snelste in de tweede run van het testevent op de olympische baan. Ze mikte in China op een olympisch diploma (top acht), nadat ze vier jaar geleden veertiende werd op de Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

“Veel groter kan de ontgoocheling niet zijn. Het wou gewoon niet lukken”, zei Meylemans met de tranen in de ogen. “Ik denk dat ik elke run geprobeerd heb om er vol voor te gaan. Ik heb aan de start telkens geprobeerd om alles te blijven geven, ook al had ik héél veel last aan mijn hamstring. Die laatste run glipte volledig weg van mij, de puzzelstukken pasten gewoon niet bij elkaar. Het waren twee verschrikkelijke weken. Ik wou graag zeggen dat het niet te veel was. Ik heb geprobeerd om dat tegen mezelf te zeggen, maar het resultaat is wat het is.”

“De olympische droom is een nachtmerrie geworden. Het is nu twee keer op een rij dat ik hier niet lachend kan staan. Dit gaat tijd nodig hebben om het allemaal te laten bezinken. Ik kijk er nu vooral naar uit om opnieuw normaal mens te zijn. Ik heb vier jaar lang héél hard gewerkt om hier staan. Om het dan op deze manier de mist te zien ingaan, is gewoon héél pijnlijk. We zullen zien wat de volgende stappen zijn. China staat op dit moment niet bepaald op mijn vakantielijstje. Ik wil zo snel mogelijk naar huis.”

Een huilende Meylemans vond onderaan de olympische skeletonbaan troost in de armen van haar Braziliaanse vriendin Nicole Silveira, die dertiende werd. “Ik heb de voorbije weken absoluut veel steun aan haar gehad hier. Zonder haar zou het nog veel moeilijker geweest zijn. Ze heeft een héél sterke wedstrijd gedaan voor haar eerste Olympische Spelen.”

Heeft de verplichte tien dagen isolatie uiteindelijk Meylemans te veel krachten gekost? “Dat is héél moeilijk om te zeggen. Ergens heeft het mij ook veel motivatie gebracht. Misschien was het een beetje te geforceerd. Het heeft zeker niet geholpen. Ik heb zes wereldbekers gedraaid met de meisjes die hier aan de start staan. Daarvan stond ik vijf keer in de top-zes. Dan is het heel jammer dat het hier op de Spelen compleet de mist in gaat. Mijn start is één van mijn grootste sterktes. Die kon ik nu niet uitspelen door die hamstringblessure. Ik heb doorgebeten, ik heb echt alles gegeven maar het wou gewoon niet lukken”, kreeg Meylemans het opnieuw moeilijk.

“Ik weet dat er mij onder deze omstandigheden niets te verwijten valt, maar dat maakt het niet makkelijker om het te verwerken. Want ik weet wat ik waard ben. Dat is zeker geen achttiende plaats op de Olympische Spelen. Of ik nu elfde of achttiende geworden was, dat had geen verschil gemaakt. Hier moet alles perfect in elkaar passen. En bij mij was het nog minder dan bij anderen.”

