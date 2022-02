Wie volgt James Cooke en Julie Vermeire op als winnaar van ‘Dancing with the stars’? Die vraag krijgt zaterdagavond eindelijk een antwoord. Wordt het Nina Derwael, die haar status als topfavoriete meermaals waarmaakte? Of kunnen Nora Gharib en Jonatan Medart haar de zege nog afsnoepen? We wikken en wegen.