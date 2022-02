Ijzersterke Lars van der Haar voert nummertje op in Gavere, Eli Iserbyt eindwinnaar van Superprestige

Lars van der Haar (Trek Baloise Lions) heeft de Superprestige-manche in Gavere gewonnen na een mooie solo. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) is eindwinnaar van de Superprestige.

De Superprestige was voor de start in Gavere nog behoorlijk spannend: Eli Iserbyt ging deze laatste manche in met vier puntjes voorsprong op Toon Aerts. De Trek Baloise Lion startte het beste, maar sukkelde in de eerste beklimming richting het kasteel en moest toezien hoe zijn concurrent het initiatief nam. Iserbyt speelde het nadien slim. Hij liet zijn ploegmakker Toon Vandenbosch op de aankomststrook wegrijden om zo Aerts onder druk te zetten. Vandenbosch zou immers kostbare punten kunnen wegkapen.

Het gevaar werd al snel geneutraliseerd, waardoor de kopgroep groeide tot zeven renners. In de derde ronde trok Lars van der Haar stevig van leer. De Europees kampioen zette Iserbyt zo hard onder druk dat de West-Vlaming onderuit ging in één van de afdalingen.

Een penibel moment voor de leider in de Superprestige, want die moest plots een scheve situatie rechtzetten. Iserbyt toonde echter weerbaarheid en vocht zich al snel terug in het wiel van Aerts. Van der Haar zette zo veel druk dat zijn ploegmakker Aerts de rekening betaalde, terwijl Iserbyt wél kon aansluiten. De Nederlander stak halfweg koers een nieuwe fusée aan op de beklimming richting kasteel.

Iserbyt spartelde even tegen, maar kraakte toch in de vijfde ronde. Van der Haar, die zijn crossseizoen dit weekend afrondt om een knieoperatie te ondergaan, zette zijn solo ongenaakbaar verder. De strijd voor plaats twee werd een duel tussen Iserbyt, Aerts en Michael Vanthourenhout.

Van der Haar kon uitgebreid vieren, en dankzij de opgave van Laurens Sweeck dook hij nog mee op het eindpodium van de Superprestige als derde. De twee protagonisten voor de eindzege, Iserbyt en Aerts, maakten de rest van het podium uit: eindwinnaar Iserbyt op twee, Aerts op drie.