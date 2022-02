Kim Meylemans eindigt achttiende op Olympische Winterspelen na teleurstellende laatste run

Kim Meylemans is na alle miserie in de aanloop net buiten de top tien gevallen op de olympische skeletonrace. Na een ijzersterke eerste run werd de 25-jarige Limburgse zaterdagmiddag genekt door een tegenvallende vierde en laatste run. Zo zakte ze in het klassement in extremis nog weg van de elfde naar de achttiende plek. De Duitse Hannah Neise pakte goud.

Meylemans, die op de top acht gehoopt had, verborg haar hoofd na afloop in haar handen. Ze klokte een totaaltijd van 4:11.35. Nochtans had Meylemans vrijdag na haar tien dagen quarantaine en hamstringblessure verrast met een knappe zesde plek in haar eerste run. Na haar tweede run zakte ze weg naar de elfde plek, een positie die ze ook na de derde run eerder op zaterdag nog bezette.

Einde van Olympische droom

Tot de finale run een einde maakte aan de dromen van Meylemans. De Limburgse botste al vroeg in de afdaling een paar keer tegen de kant waardoor ze te veel vaart verloor en zette de traagste tijd neer van alle twintig deelnemers. Daardoor eindigde ze op een achttiende plaats.

Winnares Hannah Neise werd de eerste olympische skeletonkampioene ooit voor Duitsland. De 21-jarige skeletoni uit Winterberg klokte na vier runs en drie zeges af op 4:07.62 en was daarmee 62 honderdsten van een seconde sneller dan de Australische Jaclyn Narracott, die haar leidersplaats na de derde run had moeten afstaan. Het brons ging naar de Nederlandse Kimberley Bos, die in de laatste run de Duitse Tina Hermann nog van het podium hield. Voor Nederland is het de eerste olympische medaille in deze sport.