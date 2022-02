Zelf olympisch kampioen worden? Nils van der Poel gooit volledig trainingsschema online: “Hopelijk breekt iemand mijn records”

“How to skate a 10K”. Een dag nadat Nils van der Poel oppermachtig naar de olympische titel en een nieuw wereldrecord op de tien kilometer schaatste, heeft de Zweed zijn volledige trainingsschema in de aanloop naar de Olympische Spelen online gegooid.

“Ik denk graag dat ik mijn succes heb verdiend”, zegt Van der Poel in zijn voorwoord. “Ik wil ook dat de sport blijft evolueren en dat mijn records worden gebroken”, aldus de wereldrecordhouder op de vijf en tien kilometer. “Ik zal niet diegene zijn die onder de 6.00,00 (op de 5km) en de 12.30,00 (op de 10km) zal duiken, maar misschien doet iemand anders het wel. Voor zij die het willen proberen schreef ik dit document. Het is simpel gezegd een samenvatting van hoe ik trainde van mei 2019 tot februari 2022. Dit programma is gemaakt voor mij, een elite en volwassen fulltime schaatser. Het is niet iets wat junioren moeten volgen”, waarschuwt hij nog. Wat volgt is een pdf-document van 62 pagina’s waarin Van der Poel zijn trainingen tot in detail uitleg (bekijk hier).

Nils van der Poel veroverde afgelopen week op indrukwekkende wijze olympisch goud op de vijf en de tien kilometer. Vrijdag na zijn tweede olympische titel kondigde de tweevoudige wereldrecordhouder aan dat hij zal stoppen met schaatsen en iets anders zal gaan doen. De Zweed staat bekend om zijn eigenzinnige trainingsmethoden, wars van alle gangbare theorieën die zijn concurrenten al jarenlang gebruiken.

In het document valt onder meer te lezen dat hij van 23 tot en met 27 juli 2019 vijf ultralopen deed, van achtereenvolgens 9, 12, 13, 10 en 7 uur lang. In augustus 2021 zat Van der Poel 22 van de 31 dagen gemiddeld 5 uur per dag op de fiets.