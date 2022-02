Wegen van basketclub Aalst en hoofdcoach Yves Defraigne scheiden

Aalst staat op dit moment in de BNXT League pas op de achtste plaats. De Oost-Vlaamse club grijpt na de tegenvallende resultaten in en denkt daarbij al aan volgend seizoen.

“Laat het duidelijk zijn dat we met Yves iemand verliezen die niet alleen gepassioneerd is door het spelletje basketbal, maar ook zeer gedreven is, uiterst professioneel en veeleisend. Yves beschikt immers over een uitmuntende werkethiek”, klinkt het. “Als we echter eerlijk zijn dan moeten we stellen dat de resultaten tegenvielen. In de optiek dat we de eerste stappen naar volgend seizoen willen zetten scheiden de wegen van Yves Defraigne en Okapi Aalst.”

Assistent Thomas Crab zal Okapi verder leiden dit seizoen, meldt Aalst. Hij wordt hierin bijgestaan door physical coach Adriaan Schets.