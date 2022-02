Adele denkt na over meer kinderen: “Concerten in Vegas zullen dit jaar nog gebeuren, want volgend jaar heb ik plannen”

Zangeres Adele (33) heeft een zoontje, maar denkt intussen na over meer kinderen. Dat vertelt ze in een gesprek met Graham Norton. Daarin onthult ze ook dat de Vegas-concerten echt “honderd procent zullen gebeuren” en dat dit jaar nog. “Ik wil een baby volgend jaar”, voegt ze eraan toe.

In het gesprek met Graham Norton in zijn talkshow The Graham Norton show blikt ze eerst nog even terug op de geannuleerde concerten in Las Vegas. “Ik heb spijt dat ik er zolang mee volgehouden heb”, zegt ze. Adele kreeg de voorbije weken kritiek omdat de boodschap van de gecancelde shows laat kwam. “Sommige dingen zouden pas aankomen op de dag van de eerste show, dus ik kon mijn goedkeuringen niet geven. Er was ook te weinig mankracht. Het zou uiteindelijk een halve show zijn, en ik kan dat niet. Mensen zouden het zien dat ik die show niet wilde doen.”

Maar uitstel is geen afstel, belooft ze. Een nieuwe datum wil ze nog niet geven, maar er wordt achter de schermen hard gewerkt, zegt ze. “Pas als ik echt data heb, komt de aankondiging.” Maar wordt het dit jaar nog, vraagt Norton. “Honderd procent! Ze zullen absoluut dit jaar gebeuren. Ik wil een baby volgend jaar! (lacht) Of ik heb toch plannen volgend jaar. Stel je dan voor dat ik moet cancelen omdat ik een baby krijg.”

Dat het geen grap is, blijkt als ze er later nog eens op terugkomt als het gaat over haar grote periodes van mediastiltes telkens na grote tournees na een albumrelease. “Zoals ik zei, ik zou graag meer kinderen willen. Het zal van hen afhangen of ik lang wegblijf. Om eerlijk te zijn, het voelt alsof ik nu pas mijn slaap heb ingehaald van negen jaar geleden, toen mijn zoon (Angelo, die ze kreeg met haar ex-man Simon Konecki, red.) geboren werd.” (lacht)