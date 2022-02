Het grootste taboe tussen koppels is geld: “Het confronteert je direct met wie de ander is”

Het is moeilijker om over te praten dan over seks, en daarom is het een van de belangrijkste redenen waarom het vaak misloopt in de liefde: geld. Verblind door l’amour pour toujours verdwalen we in een doolhof van gedeelde of aparte rekeningen, wettelijk of feitelijk samenwonen en gemeenschappelijke of gescheiden goederen. Geen grotere domper op de romantiek dan praten over geld, toch? “Totaal niet. Samen de rekeningen doorploegen is net een heel mooi teken van graag zien”, zegt relatietherapeut Rika Ponnet.