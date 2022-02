Deen Anthon Charmig grijpt de macht in Ronde van Oman

De Deen Anthon Charmig heeft zaterdag de derde rit in de ronde van Oman (2.Pro), een zesdaagse rittenkoers voor de ProSeries, op zijn naam geschreven. De renner van Uno-X Pro Cycling Team neemt ook in de algemene stand de leiding over.

Charmig had na 180 heuvelachtige kilometers tussen de Sultan Qaboos University en Qurayyat nog de meeste kracht in de benen en versnelde in de laatste hectometers bergop naar de zege. Het is de eerste overwinning voor de 23-jarige Deen. De Tsjech Jan Hirt van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux moest vrede nemen met de tweede plaats, voor de Fransman Élie Gesbert. Henri Vandenabeele eindigde op de zevende plek als beste Belg.

De Brit Mark Cavendish, die de tweede etappe won, speelt zijn algemene leidersplaats kwijt aan Charmig. De Deen heeft vier tellen voorsprong op Hirt.

Zondag wacht de renners een etappe van 119,5 kilometer tussen Al Sifah en Mucat. De elfde editie van de Ronde van Oman eindigt dinsdag na afloop van de zesde rit. De Kazach Alexey Lutsenko won de laatste twee edities, in 2018 en 2019. De twee voorgaande jaren vond de rittenkoers niet plaats.